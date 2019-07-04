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04.07.2019
Интерфакс-АВН

"Швабе" до конца года запустит в производство новый лазерный пистолетный целеуказатель

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Ведущий в России научный центр в области фотоэлектроники НПО "Орион" разработал пистолетный лазерный целеуказатель, не имеющий прямых аналогов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Серийный выпуск новинки запланирован на 4-й квартал 2019 года", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении отмечается, что для быстрого наведения на цель устройство выпускается в двух модификациях: с лазером видимого диапазона и инфракрасным - для работы с приборами ночного видения.

По информации пресс- службы, прочный корпус из современных легких материалов защищает прибор от механических воздействий. Целеуказатель сохраняет работоспособность даже при погружении в воду на глубину до 1 метра.

В числе прочих эксплуатационных качеств - удобная юстировка линии прицеливания для пристрелки под конкретное оружие, питание от малогабаритной батарейки LR1 и удобство замены элемента питания. Целеуказатель оснащен стандартным креплением и подходит для большинства видов отечественного и зарубежного короткоствольного оружия.

"Показателем высокого уровня изделия можно считать и то, что создавалось оно с учетом наших наработок по военной продукции. Прямых аналогов нет; в импортных образцах используются лазеры, не обеспечивающие тонкой и четкой настройки. Наш механизм юстировки позволяет четко и надежно регулировать и фиксировать линию прицеливания", - сказал генеральный директор НПО "Орион" Евгений Чепурнов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что целеуказатель уже прошел предварительные испытания. По результатам будущих тестирований, с учетом пожеланий и замечаний, могут появиться новые модификации изделия. Среди потенциальных заказчиков - различные структуры Минобороны РФ, в частности военная полиция.

Предварительный запуск первой партии изделий запланирован на конец этого года. Ключевым рынком сбыта станет внутренний, но возможен выход и на экспорт, информирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Швабе ОАО
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1 комментарий
№1
04.07.2019 10:26
Да уж, "достойная" разработка для "ведущего в России научного центра в области фотоэлектроники" (сарказм).
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