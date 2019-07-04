Войти
04.07.2019
РИА Новости

Путин усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

775
0
-2
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность должностных лиц за размещение государственного оборонного заказа у единственного поставщика вместо конкурса или аукциона, вдвое увеличив штрафы за эти действия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Штраф за это правонарушение повышается с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также увеличиваются штрафы за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Штрафные санкции за это увеличиваются с 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и с 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.

Закон уточняет, что если такие действия повлекли дополнительное расходование бюджетных средств или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, предусматривается штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Похожие новости
10.05.2018
ВПК без Рогозина: чем запомнился вице-премьер на своем посту
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
15.02.2012
Как не стать добычей глобальных игроков
22.04.2010
Сергей Чемезов: «На нас колоссальная ответственность — экономическая и социальная»
20.11.2008
Участники авиафорума обсудили поставки ПКИ
05.11.2008
Экономика опять должна быть экономной. Правительство исчерпало резервы щедрости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 15:01
  • 8
Динозавр советского рока
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 14:45
  • 78
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 14:42
  • 6
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 04.07 10:26
  • 1
"Швабе" до конца года запустит в производство новый лазерный пистолетный целеуказатель
  • 04.07 10:21
  • 8
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 04.07 09:51
  • 18
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 04.07 09:14
  • 2
"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"
  • 04.07 08:40
  • 1
На Западе вспомнили "главный недостаток" С-400
  • 04.07 07:17
  • 18
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 04.07 07:14
  • 9
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 06:58
  • 5
Цена Falcon 9 упала