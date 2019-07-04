Замыкание на глубине: что известно о гибели подводников

Источник сообщил, как наградят погибших подводников

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Авария на Северном флоте произошла около восьми вечера 1 июля. Все погибшие отравились продуктами горения. Источник "Газеты.Ru" в Минобороны сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.

Правильное название субмарины, на которой произошла авария, - "научно-исследовательский автономный глубоководный аппарат", сообщил источник "Газеты.Ru" в Минобороны, знакомый с ситуацией.

Он входит в состав Северного флота и, как заявил собеседник "Газеты.Ru","выполнял важную учебно-боевую задачу в ходе мероприятия боевой подготовки в рамках подготовки выполнения боевых задач Северным флотом по предназначению".

Глубоководный аппарат поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х годов и к разрабатываемым в настоящее время перспективным комплексам вооружения отечественного флота никакого отношения не имеет.

Характеристики аппарата: глубина погружения - до 6000 м; скорость движения - до 6 узлов (11 км/ч); автономность плавания - до 3 суток; экипаж офицеров-исследователей - 14 человек; научная группа - до пяти человек.

Этот научно-исследовательский автономный глубоководный аппарат необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности Военно-морского флота.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь, эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - рассказал в ходе совещания 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

Особо стоит отметить, что аппарат не оснащен ядерной энергетической установкой и, следовательно, никакого радиоактивного заражения вод Баренцева моря в районе аварии не предполагается.

Кроме того, в этом регионе в настоящее время проводится учение ОВМС НАТО Dynamic Mongoose. Целью проведения учений было повышение оперативной совместимости кораблей из различных стран НАТО, проведение комплексной боевой подготовки и отработка навыков ведения как противолодочной войны, так и борьбы с надводными кораблями. Dynamic Mongoose специально проводятся в сложных условиях глубоких и холодных вод северной Атлантики. По данным "Газеты.Ru", деятельность глубоководного аппарата Северного флота никак не связана с проводимыми Североатлантическим альянсом учениями.

Для научных исследований, по словам источника издания, на автономном глубоководном аппарате применяются многолучевой эхолот, профилограф, механические манипуляторы и другие. Аппарат непосредственно перед аварией осуществлял изучение рельефа дна и забор проб грунта в Баренцевом море.

К примеру, донные профилографы используются для поиска заглубленных на дне объектов (трубопроводов или кабелей), нахождения заиленных подводных объектов, для разведки полезных ископаемых и экологического мониторинга, а также исследования и классификации состава донных отложений. Профилографы позволяют классифицировать следующие типы донных осадков: илы, глины, пески и скальные породы.

А для эффективного выполнения промерных работ на больших акваториях, а также там, где требуется детальная топографическая съемка дна, используются многолучевые эхолоты (МЛЭ), иногда называемые сонарами или гидролокаторами. Применение многолучевых эхолотов по сравнению с однолучевыми в десятки раз увеличивает ширину полосы сканирования и существенно улучшает качество и производительность выполнения съемочных работ.

Пожар на научно-исследовательском автономном глубоководном аппарата Северного флота произошел на глубине 280 м. Борьба за живучесть корабля продолжалась около полутора часов. Самоотверженные решительные действия экипажа позволили сохранить аппарат и обеспечить его отбуксирование в военно-морскую базу Североморск.

14 человек моряков-подводников погибло, четверо получили ожоги, но выжили. Среди погибших офицеров семь капитанов первого ранга (двое из них Герои Российской Федерации), три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, один подполковник и капитан-лейтенант.

Многие погибшие офицеры-подводники представляли видные на отечественном флоте военно-морские династии. В частности, отец одного из них - контр-адмирал, отец другого - возглавлял в свое время структуру, к которой относился глубоководный аппарат.

По предварительным данным, до завершения расследования, причиной аварии явилось короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля, вызвавшее возгорание в помещении аккумуляторных батарей. Пожары в отсеках являются наиболее тяжелыми аварийными ситуациями на подводных аппаратах любого типа. Внезапность, скоротечность, быстрое нарастание токсических концентраций продуктов горения во многих случаях определяют особую тяжесть поражений личного состава. По всей видимости, короткое замыкание на глубоководном аппарате привело в последующем к воспламенению водорода аккумуляторных батарей.

В настоящее время комиссия Минобороны России с привлечением представителей промышленности изучает причины аварии. Предполагается дальнейшая буксировка аппарата в док в один из городов Мурманской области для проведения восстановительных работ.

Министерством обороны принимаются меры по оказанию всесторонней помощи семьям погибших военнослужащих, определяется порядок и размеры дополнительной материальной помощи. По данным источника "Газеты.Ru" в военном ведомстве, предварительно планируется наградить тринадцать погибших моряков Орденами Мужества, а одного из них, внесшего наибольший вклад в спасение глубоководного аппарата, представить к званию Героя Российской Федерации.

Михаил Ходаренок