В танковое соединение в Нижегородской области поступила партия танков Т-72Б3М

ЦАМТО, 3 июля. В танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области, поступила партия современных танков Т-72Б3М.

Основной боевой танк Т-72Б3М отличается от прежней версии более мощным двигателем (1130 л.с.) и надежным комплексом динамической защиты "Реликт".

Кроме того, в модернизированном варианте реализован ряд новых технологий. Механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.

Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик.

Всего в рамках поставок нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники в Западный военный округ во втором полугодии текущего года должно поступить еще около 1 тыс. образцов, сообщает пресс-служба ЗВО.