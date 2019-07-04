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04.07.2019
ЦАМТО

В танковое соединение в Нижегородской области поступила партия танков Т-72Б3М

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Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 3 июля. В танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области, поступила партия современных танков Т-72Б3М.

Основной боевой танк Т-72Б3М отличается от прежней версии более мощным двигателем (1130 л.с.) и надежным комплексом динамической защиты "Реликт".

Кроме того, в модернизированном варианте реализован ряд новых технологий. Механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.

Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик.

Всего в рамках поставок нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники в Западный военный округ во втором полугодии текущего года должно поступить еще около 1 тыс. образцов, сообщает пресс-служба ЗВО.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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