Появились свидетельства очевидцев аварийного всплытия ПЛ в Баренцевом море

В СМИ появились материалы, в которых представлены заявления свидетелей драматических событий, связанных с аварийной российской подводной лодкой в Баренцевом море. Напомним, что драматические события разворачивались 1 июля при проведении батиметрических тестов на глубоководном аппарате проекта "Лошарик".

Источник изображения: topwar.ru

В мурманском информагентстве "СеверПост" опубликован материал со ссылкой на рыбаков, по случайности ставших свидетелями аварийного всплытия глубоководного аппарата. Очевидцы в интервью "СеверПост" сообщают о том, что аварийное всплытие подводной лодки произошло в районе Уры примерно в 21:00 по местному времени 1 июля. Сами рыбаки говорят, что они шли в направлении острова Кильдин. Остров располагается примерно в полутора км от побережья Кольского полуострова.

Из заявления очевидцев:

Лодка всплыла около Уры, её потом в Кольскую оттащили. Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего.

В том же издании заявлено, что рыбаки видели АПЛ БС-64 "Подмосковье", которая, по неподтверждённым данным, ранее вышла для испытаний глубоководной станции АС-12 "Лошарик". Именно на АС-12 и произошёл, по последним сведениям, пожар.