Ударный беспилотник китайского производства замечен в небе над Триполи

Для ударов по объектам в ливийской столице силы фельдмаршала Хафтара продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты Wing Loong китайского производства.

#Libya #Tripoli - Photo of a Wing Loong UAV taken over the Libyan capital on June 30th confirms the engagement of this Chinese-made drone in support of #LNA troops. pic.twitter.com/RyucmKqKEE — Arnaud Delalande (@Arn_Del) 1 РёСЋР»СЏ 2019 Рі.

В Сети появилась фотография этого БПЛА, "пойманного" в объектив фотокамеры в небе над Триполи. По всей видимости, у хафтаровской Ливийской национальной армии возникли большие проблемы при попытках овладеть этим мегаполисом, из-за чего дроны, ранее действовавшие преимущественно в темное время суток, вынуждены совершать разведывательно-боевые вылеты днем.

Избегать потерь пока помогает то, что силы засевшего в крупнейшем городе страны Правительства национального согласия пока не имеют развитой системы противоздушной обороны. Но, как считают военные эксперты, в ближайшем будущем спонсоры ПНС обязательно снабдят своих подопечных современными средствами ПВО.

Что же касается БПЛА Wing Loong, то, по появлявшимся данным, в Ливию они доставлены из Объединенных Арабских Эмиратов. По всей видимости, и управление ими осуществляют специалисты, откомандированные оттуда в эту "горячую точку".

Военные ОАЭ ранее получили опыт боевого использования таких беспилотников в Йемене.

Эти летательные аппараты имеют достаточно высокие характеристики. Они весят до 1100 кг. Масса боевой нагрузки достигает 100 кг. В качестве вооружения используются управляемые ракеты и корректируемые малогабаритные бомбы.

Максимальная скорость - 280 км/ч. БПЛА могут находиться в воздухе до 20 часов и совершать рейды на 4 тысячи километров.

Алексей Брусилов