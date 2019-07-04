Войти
04.07.2019
Российская газета

Ударный беспилотник китайского производства замечен в небе над Триполи

512
0
0
Источник изображения: rg.ru

Для ударов по объектам в ливийской столице силы фельдмаршала Хафтара продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты Wing Loong китайского производства.

В Сети появилась фотография этого БПЛА, "пойманного" в объектив фотокамеры в небе над Триполи. По всей видимости, у хафтаровской Ливийской национальной армии возникли большие проблемы при попытках овладеть этим мегаполисом, из-за чего дроны, ранее действовавшие преимущественно в темное время суток, вынуждены совершать разведывательно-боевые вылеты днем.

Избегать потерь пока помогает то, что силы засевшего в крупнейшем городе страны Правительства национального согласия пока не имеют развитой системы противоздушной обороны. Но, как считают военные эксперты, в ближайшем будущем спонсоры ПНС обязательно снабдят своих подопечных современными средствами ПВО.

Что же касается БПЛА Wing Loong, то, по появлявшимся данным, в Ливию они доставлены из Объединенных Арабских Эмиратов. По всей видимости, и управление ими осуществляют специалисты, откомандированные оттуда в эту "горячую точку".

Военные ОАЭ ранее получили опыт боевого использования таких беспилотников в Йемене.

Эти летательные аппараты имеют достаточно высокие характеристики. Они весят до 1100 кг. Масса боевой нагрузки достигает 100 кг. В качестве вооружения используются управляемые ракеты и корректируемые малогабаритные бомбы.

Максимальная скорость - 280 км/ч. БПЛА могут находиться в воздухе до 20 часов и совершать рейды на 4 тысячи километров.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
Ливия
ОАЭ
Продукция
Pterodactyl I
Пойма-Э
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.06.2019
Не убедили: противники Хафтара сообщили об уничтожении "Панциря"
30.04.2019
Ночной удар: ударный беспилотник производства КНР атаковал объекты в Ливии
20.02.2019
Призыв для агрессии
26.12.2018
Вашингтону подрезали крылья
21.03.2017
Саудовская Аравия заказала 300 китайских БЛА Pterodactyl II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 15:01
  • 8
Динозавр советского рока
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 14:45
  • 78
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 14:42
  • 6
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 04.07 10:26
  • 1
"Швабе" до конца года запустит в производство новый лазерный пистолетный целеуказатель
  • 04.07 10:21
  • 8
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 04.07 09:51
  • 18
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 04.07 09:14
  • 2
"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"
  • 04.07 08:40
  • 1
На Западе вспомнили "главный недостаток" С-400
  • 04.07 07:17
  • 18
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 04.07 07:14
  • 9
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 06:58
  • 5
Цена Falcon 9 упала