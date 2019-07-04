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04.07.2019
Военно-промышленный курьер

Испытан российский беспилотный макет спутника на солнечных батареях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) разработал и испытал демонстратор беспилотника на солнечных батареях, сообщили в пресс-службе института.

"В настоящее время ученые института завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе 1:6. Испытания прошли в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ", - сказали в пресс-службе.

"Концепция высотного псевдо-спутника, который может находиться в воздухе на протяжении нескольких недель, в числе ведущих актуальных тенденций настоящего времени", - отметили в ЦАГИ. Специалисты института реализовали этот замысел в демонстраторе беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии с электрической силовой установкой.

"На беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов. Целевая нагрузка подобных аппаратов - ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование", - заявили в ЦАГИ.

По данным института, в ходе испытаний были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла.

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Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
Проекты
БПЛА
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