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04.07.2019
Известия.ru

Шойгу рассказал о спасении моряков при пожаре на подводном аппарате

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Часть экипажа глубоководного аппарата, который проводил исследования морского дна в российских территориальных водах недалеко от Североморска, удалось спасти. Об этом в среду, 3 июля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, моряки-подводники эвакуировали первым гражданского, находившегося на глубоководном аппарате. Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС. За спасенным задраили люк, чтобы не допустить распространения огня, добавил глава Минобороны с ходе совещания с членами комиссии по установлению причин пожара.

Российский глубоководный аппарат занимался важными исследованиями гидросферы Земли, уточнил Шойгу. Всех погибших на глубоководном аппарате офицеров представят к государственным наградам, уточнил он.

2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море. Члены экипажа потушили пожар, но спастись не смогли. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

Утром в среду Шойгу прибыл в Североморск Мурманской области, чтобы лично заслушать доклады об обстоятельствах пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плавание отправилась оттуда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
пр. 1155
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1 комментарий
№1
04.07.2019 01:26
Мда, почти как в "72 метра..."
0
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