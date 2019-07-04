Шойгу рассказал о спасении моряков при пожаре на подводном аппарате

Часть экипажа глубоководного аппарата, который проводил исследования морского дна в российских территориальных водах недалеко от Североморска, удалось спасти. Об этом в среду, 3 июля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, моряки-подводники эвакуировали первым гражданского, находившегося на глубоководном аппарате. Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС. За спасенным задраили люк, чтобы не допустить распространения огня, добавил глава Минобороны с ходе совещания с членами комиссии по установлению причин пожара.

Российский глубоководный аппарат занимался важными исследованиями гидросферы Земли, уточнил Шойгу. Всех погибших на глубоководном аппарате офицеров представят к государственным наградам, уточнил он.

2 июня в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море. Члены экипажа потушили пожар, но спастись не смогли. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

Утром в среду Шойгу прибыл в Североморск Мурманской области, чтобы лично заслушать доклады об обстоятельствах пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плавание отправилась оттуда.