НАТО: триллион на оборону

США продолжают нести львиную долю расходов в Североатлантическом альянсе. Вчера, 2 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что НАТО опубликовало свои планы по расходам на 2019 год, составившие $1036 трлн.

Несмотря на то что в текущем году расходы на обороны Североатлантического альянса возросли на 6,8% в сравнении с прошлым годом, только 7 из 29 стран выполняют требование НАТО — тратить на оборону не менее 2% ВВП. Так, Греция в 2019 году выделила на свои вооружённые силы 2,24% ВВП, Эстония — 2,13%, Великобритания — 2,13%, Румыния — 2,04%, Польша — 2,01%, Латвия — 2,01%.

Флаги стран-участниц НАТО. Источник изображения: armyrecognition.com

Среди стран, почти достигших нужной отметки, — Литва (1,98%), Турция (1,89%) и Франция (1,84%). В число стран-членов НАТО с самыми низкими расходами на оборону вошли Люксембург (0,55%), Испания (0,92%) и Бельгия (0,93%). Для сравнения, США выделили на оборону 3,42% ВВП, что составило $752 млрд.

НАТО (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был основан 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы в случае военного конфликта с СССР. Изначально членами НАТО стали 12 государств: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из декларированных целей альянса является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неё. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70% от общемирового оборонного бюджета.