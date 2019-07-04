Дистанционный боевой модуль для БМП Т-15 пройдет предварительные испытания в 2019 году

Сейчас завершается изготовление образцов дистанционного боевого модуля ДУБМ-57

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дистанционный боевой модуль, разработанный "Уралвагонзаводом" для боевой машины пехоты (БМП) Т-15 на платформе "Армата", пройдет в этом году предварительные испытания, говорится в годовом отчете предприятия.

"Завершается изготовление образцов дистанционного боевого модуля ДУБМ-57 (имеется в виду модуль "Кинжал" - прим. ТАСС), его автоматические 57-миллиметровые пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой", - указано в отчете.

В документе отмечается, что модуль был продемонстрирован на форуме "Армия-2018" в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата", вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. "В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 год", - говорится в документе.

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с новым боевым оснащением - совместная инициативная разработка предприятий интегрированной структуры УВЗ - ЦНИИ "Буревестник" и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, которые объединили 57-миллиметровый автоматический боевой модуль с перспективной платформой "Армата".

Основное оружия "Кинжала" - современная автоматическая пушка калибра 57 мм, ее скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту. Пушка может применять различные типы боеприпасов и с их помощью поражать живую силу, бронетехнику и летательные аппараты противника. На дистанции 1,5 км пушка "Кинжала" способна пробить до 120 мм брони.