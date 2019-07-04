Трамп заявил, что войска США останутся в Афганистане для "наблюдения за ситуацией"

В своём интервью, данному американскому телеканалу "Fox News", Дональд Трамп затронул и афганскую проблему. Президент США отметил, что лично он "хотел бы вывести американский контингент из Афганистана. Но это проблемная страна с большим количеством подходящих природных укрытий для боевиков, и поэтому американское присутствие там необходимо для наблюдения за ситуацией, чтобы не допустить возрождения джихадистского объединения".

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Трамп также заявил, что он оставил бы в Афганистане разведывательно-обсервационные подразделения, которые помогли бы правительственным частям осуществлять наблюдение за ситуацией и предупреждать о концентрациях боевиков.

Он также прокомментировал ситуацию с межафганскими переговорами, проводимыми при американском посредничестве в столице Катара Дохе, на которых, как известно, одним из главных требований представителей движения "Талибан" (*запрещено в РФ) является соглашение о выводе американских войск в обмен на отказ от террористических методов борьбы.

Как известно, Д.Трамп ранее заявлял о необходимости вывода американских войск из Афганистана. Вот, например, что он сказал в своём выступлении ещё в 2013 году : "Я предпочитаю выйти из Афганистана. Нашей стране не нужна эта война. Афганцы, которых мы обучаем, экипируем и снабжаем, потом переходят на сторону джихадистов и убивают наших же солдат. Мы впустую тратим там миллиарды долларов. Это огромная глупость. Нам надо восстановить американскую экономику, а не заниматься глупостями по всему миру".

Однако после того, как Трамп занял президентское кресло, его риторика сильно изменилась, а реальных шагов по выводу американского контингента из Афганистана практически не было предпринято. Последний раз попытка провести законодательную инициативу о выводе войск США из этой страны, была сделана в конце прошлого-начале нынешнего года. Но, как известно, данная инициатива была заблокирована не только демократами, но и многими республиканцами.