Войти
04.07.2019
Военное обозрение

Трамп заявил, что войска США останутся в Афганистане для "наблюдения за ситуацией"

442
0
-1

В своём интервью, данному американскому телеканалу "Fox News", Дональд Трамп затронул и афганскую проблему. Президент США отметил, что лично он "хотел бы вывести американский контингент из Афганистана. Но это проблемная страна с большим количеством подходящих природных укрытий для боевиков, и поэтому американское присутствие там необходимо для наблюдения за ситуацией, чтобы не допустить возрождения джихадистского объединения".

Источник изображения: topwar.ru

Трамп также заявил, что он оставил бы в Афганистане разведывательно-обсервационные подразделения, которые помогли бы правительственным частям осуществлять наблюдение за ситуацией и предупреждать о концентрациях боевиков.

Он также прокомментировал ситуацию с межафганскими переговорами, проводимыми при американском посредничестве в столице Катара Дохе, на которых, как известно, одним из главных требований представителей движения "Талибан" (*запрещено в РФ) является соглашение о выводе американских войск в обмен на отказ от террористических методов борьбы.

Как известно, Д.Трамп ранее заявлял о необходимости вывода американских войск из Афганистана. Вот, например, что он сказал в своём выступлении ещё в 2013 году : "Я предпочитаю выйти из Афганистана. Нашей стране не нужна эта война. Афганцы, которых мы обучаем, экипируем и снабжаем, потом переходят на сторону джихадистов и убивают наших же солдат. Мы впустую тратим там миллиарды долларов. Это огромная глупость. Нам надо восстановить американскую экономику, а не заниматься глупостями по всему миру".

Однако после того, как Трамп занял президентское кресло, его риторика сильно изменилась, а реальных шагов по выводу американского контингента из Афганистана практически не было предпринято. Последний раз попытка провести законодательную инициативу о выводе войск США из этой страны, была сделана в конце прошлого-начале нынешнего года. Но, как известно, данная инициатива была заблокирована не только демократами, но и многими республиканцами.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
24.06.2019
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
14.01.2019
Какой будет стратегия противостояния в ХХI веке
13.07.2018
Надо в НАТО: почему Грузию и Украину не берут в альянс
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
15.05.2017
Москва всегда виновата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 15:01
  • 8
Динозавр советского рока
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 14:45
  • 78
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 14:42
  • 6
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 04.07 10:26
  • 1
"Швабе" до конца года запустит в производство новый лазерный пистолетный целеуказатель
  • 04.07 10:21
  • 8
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 04.07 09:51
  • 18
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 04.07 09:14
  • 2
"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"
  • 04.07 08:40
  • 1
На Западе вспомнили "главный недостаток" С-400
  • 04.07 07:17
  • 18
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 04.07 07:14
  • 9
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 06:58
  • 5
Цена Falcon 9 упала