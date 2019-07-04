Китай предложил на экспорт копию советского танка со 125-мм пушкой
В КНР модернизированный аналог советского танка Т-54А пятидесятых годов предложили на экспорт со 125-мм пушкой, новыми прицелами и усиленной защитой.
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В конце минувшего месяца в китайском Тяньцзине прошла выставка вооружений DVEX-2019. Среди многочисленных образцов бронетехники выделялся усовершенствованный Тип 59, который эффектно демонстрировал свои возросшие маневренные возможности на полигоне.
В настоящее время сухопутные войска этой страны имеют на вооружении более 3 000 таких танков. Их постепенно заменяют на современные образцы.
Уходящие в отставку машины решили не утилизировать, а модернизировать и предлагать на экспорт. Существуют государства, которые по финансовым соображениям не могут приобрести новую, гораздо более дорогую технику.
Например, в минувшем году стало известно, что Бангладеш намерен купить в КНР 300 основательно доработанных "пятьдесят девятых". Эти танки по своим характеристикам и внешне очень напоминают поступающий в настоящее время в войска Тип 96А. До этого аналогичная техника была замечена в Танзании.
Китайские конструкторы вместо старой 100-мм нарезной пушки установили на этой машине 125-мм гладкоствольную с автоматом заряжания, что значительно увеличило огневую мощь. Смонтированы и современные прицелы.
Для повышения живучести применена динамическая защита. Более мощный, по некоторым данным, форсированный до 800 л.с. двигатель увеличил маневренные и скоростные характеристики. Также имеются современные средства связи.
Как ожидается, модернизированные Тип 59 будут поставлены еще в несколько африканских стран.
Алексей Моисеев
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