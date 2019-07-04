Китайский "чеснок" - оружие эконом-класса

В КНР переосмысливают оружие античности и Вьетнамской войны

Хорошо известное выражение о спиралевидном движении истории, вполне вероятно, можно применить и к развитию военных систем. Известны случаи, когда какое либо, казалось бы, навсегда ушедшее в прошлое оружие или система защиты вновь становятся актуальными и востребованными на новом технологическом и тактическом уровнях. Взять хотя бы современные средства индивидуальной бронезащиты – прямое наследие доспехов, как будто потерявших значение после массового распространения огнестрельного оружия.

А сейчас в СМИ появилась информация о том, что силовые структуры Китая намерены использовать в контрповстанческих операциях такое архаичное "инженерное оружие", как разновекторные шипы, известные как "чеснок".

Он представляет собой острые шипы, скрепленные между собой в правильный тетраэдр, который, когда его кидают на землю, всегда ложился одним шипом кверху. Он должен пробить роговую капсулу копыта боевого коня неприятеля или подошву сапога пехотинца.

Для большей поражающей способности концы шипов делали с крюками и зазубринами, чтобы при прокалывании конечности лошади или воина, было сложно его вытащить. Чеснок был известен еще в античности. Это заграждение использовали персы против армии Александра Македонского в битве при Гавгамелах, в результате чего он был вынужден изменить первоначальный план сражения.

Чеснок входил в боевое снаряжение римских легионеров, они его разбрасывали в наиболее опасных кавалерийских направлениях. Он эффективно применялся и в 1609 году, при обороне Троице-Сергиевого монастыря против польско-литовской кавалерии. Троицкие монахи дали рогулькам название троицала.

Известно, что в Полтавской битве по флангам русской армии было выставлено 6 тыс. пудов чеснока. В Бородинском сражении было использовано уже 72 тыс. пудов чеснока (что предопределило, по одной из версий, отказ Наполеона от намерения послать конницу Понятовского в обход левого фланга русских). Почти всегда его применяли в качестве противоконного заграждения, но при достаточной плотности размещения чеснок может замедлить и движение пехоты.

Применялся чеснок и в годы Первой мировой войны, но с определенными новшествами. Во-первых, его разбрасывали с воздуха – с аэропланов и дирижаблей. А, во-вторых, колючие тетраэдры стали применять против колесной техники. Причем шипы стали делать полыми, чтобы легче выходил воздух.

Во время итало-эфиопской войны самолеты ВВС Италии разбрасывали чеснок над дорогами, по которым маршировали босоногие солдаты императора Хайле Селассие.

И, наконец, чеснок в различных вариантах широко использовали вьетнамские партизаны против американских оккупантов и солдат южновьетнамских формирований.

И вот теперь к этому древнему изобретению обратились китайские оружейники, которые намерены использовать его против вооруженных мятежников или участников массовых беспорядков.

Инновационным является то обстоятельство, что шипы разбрасываются с помощью БПЛА. На дистанционно управляемом дроне размещается специальный контейнер, из которого он "засевает" чесноком угрожающие участки. Как предполагается, стихией этого "сеятеля" станет городской ландшафт, где шипы смогут замедлить движение группы боевиков в уличном бою или остановить массовые беспорядки. Причем без особых финансовых затрат.

Эксперты предполагают, что это оружие (или спецсредство) ориентировано, прежде всего, на экспортные продажи и может быть востребовано в странах с нестабильной обстановкой и с ограниченным бюджетом.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",