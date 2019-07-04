Кремль считает нормальным неразглашение всей информации о ЧП с подводниками

ЦАМТО, 3 июля. В Кремле считают абсолютно нормальным, что не вся информация о ЧП с военными подводниками разглашается, это соответствует закону о гостайне. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается", – заявил Д.Песков журналистам, отвечая на просьбу уточнить ряд деталей произошедшего.

При этом он пояснил, что "здесь нет ничего противозаконного, это в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне". "Поэтому здесь нет повода для подобных вопросов", – добавил Д.Песков.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что президенту РФ Владимиру Путину о ЧП было доложено своевременно, и он обладает всей полнотой информации. "У вас не должно быть никаких сомнений, что Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации обладает всей полнотой информацией", – цитирует "РИА Новости" Д.Пескова.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара. Кроме того, в российском военном ведомстве накануне опровергли сообщения о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате".