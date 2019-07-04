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04.07.2019
ТАСС

Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Минобороны прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ РФ подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля" - заявил министр.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". Подводники ВМФ РФ проводили на глубоководном аппарате важные исследования по изучению гидросферы Земли.

Все погибшие при пожаре офицеры будут представлены к государственным наградам. 

"Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое - капитанами 2-го ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", - заявил Шойгу.

Совещание по установлению причин пожара

Глава оборонного ведомства провел в Североморске совeщаниe с члeнами комиссии по установлeнию причин пожара на научно-исслeдоватeльском глубоководном аппаратe.

"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы", - сказал он, открывая совещание. Министр рассказал, что пожар произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России во время плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря. В результате этого погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - сказал Шойгу.

Министр заверил, что ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков. В завершение совещания он предложил почтить память погибших подводников минутой молчания.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
пр. 1155
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