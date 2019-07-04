Иранский президент назвал сроки возобновления обогащения урана

Власти Ирана напомнили о сроках истечения действия так называемых Венских соглашений. Эти соглашения называют "ядерной сделкой", в формате которой Иран выводился из-под нескольких санкционных механизмов США и Европы, гарантируя уход от своей ядерной программы.

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Напомним, что несколько месяцев назад о выходе из сделки с Ираном объявили в США. Иран выходить не стал, запросив у Европы поддержки в преодолении антиамериканских санкций.

7 июля первоначально обозначенный срок Венских соглашений истекает. Президент Ирана отмечает, что европейцы всё последнее время выражают сожаление тем фактом, что сделка "рассыпается", но при этом никаких мер по её сохранению со своей стороны не предпринимают.

Хасан Роухани:

Если вы высказываете слова сожаления, так действуйте. В противном случае и нам придётся отказаться от условий соглашения.

Роухани подчеркнул, что 7 июля Иран возобновит работу реактора в Араке, если никаких мер другими сторонами соглашения по сохранению сделки предпринято не будет. Об этом сообщает служба информации "Тасним".

По словам иранского президента, в случае окончательного провала сделки Иран для своих нужд начнёт обогащение урана до отметки, которая будет выше "регламентированных" 3,67 процентов.