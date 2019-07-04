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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ в суде пытается взыскать с производителя спутников ИСС 6,8 млрд руб

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Красноярск. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России 2 июля подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с АО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" (ИСС, Железногорск, Красноярский край) 6,81 млрд рублей, сообщается в материалах суда.

Обстоятельства дела в настоящее время не разглашаются. Комментарии пресс-службы компании пока получить не удалось.

Суд примет решение о начале производства по данному иску в течение 5 рабочих дней.

АО "ИСС" создано в марте 2008 года, это один из крупнейших в мире производителей спутников связи, навигации и геодезии. Компания владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов - от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах, от низких круговых до геостационарных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
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