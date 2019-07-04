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04.07.2019
Интерфакс-АВН

В Москве и Дамаске заявляют, что американские войска должны покинуть Сирию

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Коалиция во главе с США должна покинуть территорию Сирии, на США лежит ответственность за положение беженцев, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"Единственный путь к возрождению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных международной коалицией во главе с США территорий страны и возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в места довоенного проживания", - отмечается в документе, который подписали начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Обращаем внимание мирового сообщества, что именно в тех районах Сирийской Арабской Республики, которые незаконно контролируют США, напрямую попираются все законы и основополагающие нормы международного права. При полном бездействии и попустительстве американской стороны катастрофическое положение сложилось в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", - говорится в заявлении.

М.Мизинцев и Х.Махлюф заявили, что на подконтрольной США территории в лагере "Рукбан" находятся около 28 тыс. сирийцев. Покинуть лагерь беженцам не дают контролируемые США вооруженные группировки, отмечается в документе.

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Страны
Россия
Сирия
США
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