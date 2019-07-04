Бельгийская армия заменит "Пиранью" и "Динго" "Грифоном" и "Ягуаром"

Правительства Бельгии и Франции согласовали проект CaMo (Capacite Motorisee) стоимостью €1,6 млрд.

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал armyrecognition.com, в рамках подписанного контракта ВС Бельгии получат 382 многоцелевых бронированных машин Griffon и 60 разведывательно-боевых машин Jaguar. Эта бронетехника была разработана в рамках французской программы перевооружения Scorpion.

Новые машины заменят в бельгийской армии бронетранспортеры Piranha III 8?8 и Dingo II 4?4. Поставки новой техники запланированы в период с 2025 по 2030 год. При этом в военном ведомстве Бельгии указывают, что новые машины будут поставляться в той же комплектации, что и для ВС Франции, что позволит войскам двух стран действовать более слаженно.

Jaguar относится к классу EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance — боевая разведывательная бронированная машина) и разрабатывается в рамках программы Scorpion для замены колесных боевых машин AMX-10RCR и 6?6 Panhard Defense Sagaie. В Минобороны Франции называют Jaguar самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. "Ягуар" будет оснащен новой автоматической пушкой 40 CTAS калибра 40 мм, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулеметом.

Griffon — универсальная машина, которая будет выпускаться в пяти модификациях: бронетранспортер, командный пункт и другие. В машине смогут разместиться до десяти человек (без учета экипажа), а ее вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм либо 40-мм автоматического гранатомета.

Фото: боевая разведывательная машина Jaguar (armyrecognition.com)