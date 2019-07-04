Динозавр советского рока

Чем в первую очередь была замечательна "Ария"? Тем, что для своего времени это был настоящий прорыв. Учтите, что этот коллектив появился в стране, где нельзя было услышать ничего тяжелее Пугачевой. Глубокий подземный рок не в счёт. Чем она замечательна сейчас? Тем, что она крута; она живет и творит, несмотря ни на что. Эта группа умудрилась найти компромисс между "формалами" (комсомольцами и прочими товарищами) и неформалами. Естественно, речь не шла о примирении с цветами и радугой. Но появление чего-то, что слушали и те, и другие, — это, несомненно, прорыв.

Итак, для начала вернемся в 80-е годы. На тогдашних дискотеках танцевали под всё подряд, в том числе и под метал. Для непосвященного это выглядит дико, но танцевали, и еще как! И "Ария" стала первой метал-машиной в СССР, которую можно было не морщась ставить на дискотеках вместе с Accept и The Scorpions.

Давайте копнём поглубже и вспомним, как появилась "Ария".

Сердца, поющие в волшебных сумерках

Интересный факт: в отличие от большинства групп, у которых есть своя особая космогония, легенда, как они собрались, — у "Арии" нет такой легенды. Просто так сложилось, что они собрались вместе эволюционным путем.

А начинается вся эта история в далеком 1975 году. Именно тогда на первом курсе МЭИ (Московского энергетического института) пересеклись Виталий Дубинин и Владимир Холстинин. Общаясь время от времени, оба нашли общий интерес — рок-н-ролл. Оба создали свои группы, с которыми и пришли на факультетский конкурс музыкальных ансамблей (оцените, как пафосно звучит). Позже они объединились вместе, назвавшись "Волшебные Сумерки". Играли они кавер-версии именитых рок-музыкантов вроде Black Sabbath и Grand Funk Railroad.

Это не "Волшебные сумерки". Это "Ария" с Беркутом Источник изображения: warspot.ru

В одно время в "Волшебных Сумерках" успел засветиться Артур Беркут — будущий вокалист "Автографа" и "Арии". Действительно интересный состав.

С тех незапамятных времён у нас осталась интересная телевизионная съёмка!

Но при всех интересностях эти сумерки развеялись. И вот уже Виталий и Владимир встречаются в составе "Альфы" Сергея Сарычева. Там вообще был звездный состав: в "Альфе" встретились музыканты "Круиза" и "Рубиновой Атаки". Самой сильной работой группы был "Расклейщик афиш", альбом, в котором прозвучала песня на стихи С.Есенина — "Я московский озорной гуляка". Эту песню наверняка помнят старые рокеры.

Всё бы хорошо, но вес слова Сарычева в группе был слишком значительным, а будущим арийцам нужны были и пространство для творчества, и свобода инициативы. Кроме того, признания у официалов коллектив так и не получил. Это разочаровало музыкантов, и они ушли из "Альфы".

Вновь они встретились в коллективе "Поющие сердца" под руководством Виктора Векштейна, который осознавал необходимость перезапуска морально устаревающего коллектива. Там же появились Алик Грановский и, собственно, Валерий Кипелов, который после тихого ухода в небытие ВИА "Лейся, песня" был вольным стрелком. Так сформировался идейный костяк будущей группы. На базе "Поющих сердец" музыканты провели немало экспериментов со стилями. Определившись в 1984 году (да, друзья мои, метал!), они начали потихоньку работать над материалом.

Вот отсюда начинается, пожалуй, самое интересное.

Вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом

В октябре 1984-го года началась работа над будущей "Манией величия". Альбом получил такое название с ироническим подтекстом: музыканты как-то так и видели свое будущее: великое и маниакальное (шутка). Точно сказать, кто был автором каждой из песен, крайне сложно: все начиналось с какого-то импульса — а им мог быть и напев, и мелодия, сыгранная на гитаре, и пара аккордов. А вот дальше начиналось коллективное творчество.

Обложка альбома "Мания величия" Источник изображения: warspot.ru

Примерно тогда же появилось и название группы. Оно принадлежит Владимиру Холстинину, который принёс на репетицию несколько выписанных на листке бумаги вариантов, и название "Ария" было первым в списке. Оно одинаково хорошо выглядело на кириллице и латинскими буквами, легко запоминалось и скандировалось. В общем, было идеальным. К тому же название было созвучным с Iron Maiden — и это тоже сыграло свою роль. Несколько позже Маргарита Пушкина (поэт группы) услышала, что приверженцы группы зовут себя арийцами, а всё, что связано с группой, награждают прилагательным "арийский". Но изначально этот нюанс никому в голову не пришёл.

Кстати, изначально Виктор Векштейн настаивал на более экстремальном названии — "Вулкан". Но знакомые уговорили его оставить вариант "Ария" как более нейтральный: при согласовании концертов с филармониями с ним было бы меньше проблем.

Песни для альбома были записаны в виде своеобразного демо. Одним из первых музыку "Арии" услышал Валерий Сауткин, который прославился как поэт, автор текстов "Круиза" и будущий главред советского музыкального журнала "Рокада". Так вот, реакция его была совсем не восторженной. В основном из-за уверенности в том, что такую музыку официально играть не дадут, а звучать она будет преимущественно в подвалах.

Ария. Вступление Источник изображения: warspot.ru

Первый концерт прогрохотал в ДК МАИ 5-го февраля 1986 года. Поскольку тогда имидж группы как таковой ещё не сформировался, музыканты надели и нанесли на себя все самое модное без разбору, от глэм-метал нарядов до грима в духе новой волны (обычно металлисты иначе наносят боевую раскраску, но в тогдашнем дурдоме и так сходило). Но народу было самое то: из-за музыкального голода люди того времени могли просто стоять в подвале и в трансе слушать грохот, потому что сил слушать "Шире круг" уже не было.

В зале, по воспоминаниям очевидцев, было около сорока настоящих металлистов, которые в принципе знали, как реагировать на происходящее на сцене. Все остальные впали в ступор или пытались аплодировать, стараясь выглядеть находящимися в теме.

Но нераскачанная публика была не самой большой проблемой музыкантов. Всё это действо преподносилось как первое отделение указанных на афише "Поющих сердец"! И после того как "Ария" окончила свое шоу, практически те же музыканты остались аккомпанировать солистке ВИА Антонине Жмаковой. Ну хотя да, она нереально крутая.

Возникало странное ощущение раздвоения "Поющих сердец" на традиционную и экспериментальную часть. Что никому на руку не было, так как молодежь на тех "Поющих сердец" было не заманить (о, это позже Жмакова даст жару в рок-группах "Раунд" и "Спрут", в 1985 году все было прозаичнее). А другая почтенная публика могла выбрать что покобзонистей.

Ария в лихие 90-е Источник изображения: warspot.ru

Далее пришел момент, судьбоносный для всякого советского коллектива. Прослушивание. Это когда уважаемая комиссия, состоящая из партийных и прочих корифеев искусства, слушает вас живьем и решает, достойны ли вы петь песни советских композиторов, или же вам вечно источать по квартирникам антисоветчину. Для "Арии" было два варианта – выкатить программу как она есть, или же спеть очередные "взвейтесь кострами". Второй вариант автоматически давал группе путевку в жизнь, но в перспективе грозил большими проблемами. Как так, мы утвердили вас как патриотическое ВИА, а вы тут нам намбаофзебист какой-то устроили?!

12-го сентября 1986-го года в ДК АЗЛК прослушивание и случилось. Векштейн решил идти ва-банк, и дать метала без "галстуков и комсомольских песен". Для того, чтобы был шанс проскочить, был разработан целый план по легализации — песни были приписаны именитым авторам; в частности, автором "Волонтера" стал Давид Тухманов, а Гарсия Лорка вдруг оказался автором текста "Тореро". Еще более крутой военной хитростью выглядело то, что на сцену в составе "Арии" сначала вышел Виталий Усов – педагог вокала, который ставил голос участникам "Поющих сердец" и Валерию Кипелову. И вот, вышел он на сцену и выдал пару итальянских арий, приведя уважаемых руководителей культуры в замешательство. Потом под слова Векштейна о том, что группа работает на стыке стилей, началась настоящая "Ария". Комиссия заойкала.

Когда представление подошло к концу, первым делом возник вопрос – зачем вот эти песни на итальянском, зачем эти напыщенные ясновельможные наряды? Векштейн обещал решить этот вопрос. Давид Тухманов сказал, что он вообще-то за. Другие члены комиссии закивали, дескать, это будет наш ответ западному влиянию, а то совсем ничего этим "киссам" противопоставить невозможно. Были некоторые бурные возражения, но в предвкушении грядущего банкета, устроенного опытным Векштейном, возражения эти были нивелированы мнениями других членов комиссии.

Итак, по итогам комиссия решила одобрить коллектив и утвердить название "Ария". И полилось вокальное произведение для одного голоса с аккомпанементом в стиле хэви метал на просторы СССР. В первой статье о группе в "Аргументах и Фактах" под названием "Хотим вызывать светлые чувства", написанной под диктовку Векштейна, было сказано, что советский металл — это совсем не тот, что на Западе, и что музыканты "Арии" вовсе не копируют Accept.

Так началась "Ария", и так она и звучит с тех пор. С небольшими паузами.

Ария сейчас Источник изображения: warspot.ru

Врубай на всю катушку

Наша цель сегодня – не написать биографию группы, мы лишь хотим вспомнить о её творчестве.

Обложка альбома "Герой асфальта" Источник изображения: warspot.ru

Давайте начнем не с первого альбома. При всей его мощности он не столь воинственен, как иные арийские работы. Начнем мы с "Героя асфальта" 1987-го года.

Звучит песня "1100":

Честно говоря, я даже не знаю, что писать про этот гимн лётчикам. Ладно бы он был на непонятном нам языке, но язык более чем знаком. Давайте просто слушать!

"Наш стрелок был сущим дьяволом,

Он не думал умирать"

Это песня, разобранная на цитаты по праву. В ней всё хорошо — пылающие гитарные риффы, мощная ритм-секция в духе британского хэви метала и близкая сердцам тема. Это та песня, за которую мы любим "Арию", такая, как надо песня.

Следующая эпическая вещь, от которой мурашки по коже бегут, тоже с этого альбома.

"Баллада о древнерусском воине"

"И ошейник раба выбивает из рук

У Магистра — и льдины трещат"

Этот фрагмент текста указывает на то, что речь идет о Ледовом побоище, о противостоянии новгородцев и рыцарей Тевтонского ордена. Для меня всегда загадкой оставалось, кого из исторических личностей подразумевала Маргарита Пушкина под образами Филина, Волка и Орла. А у вас есть предположения? Пишите в комментариях.

Что касается музыкальной части песни – это монументальное среднетемповое произведение, с яркой мелодией. Оно, конечно, имеет немало отсылок к лучшим образцам мирового хэви метала, но тем не менее, это самодостаточное произведение. И самобытное. Я крайне рекомендую его к прослушиванию.

Альбом "Герой асфальта" в целом для своего времени – убойная вещь. Если вы его ещё не слышали, быстрее восполняйте этот пробел.

Идем дальше!

Песня из альбома "Кровь за кровь", год 1991.

"Прощай, Норфолк"

Песня на тему Первой мировой войны, она рассказывает об исчезновении боевого отряда Норфолкского полка британской армии во время Дарданелльской операции. Это история весьма тёмная, которая имеет как простые объяснения, так и мистические – что и неудивительно, учитывая то, что подразделение исчезло фактически среди бела дня. Впрочем, пересказывать этот случай здесь мы не будем.

А вот сама песня — прекрасный образец тяжмета. И вот, хоть убейте, но кажется мне в этой песне чувствуется в хорошем смысле влияние музыки советских ВИА. Гармонические ходы достойны лучших песен советских композиторов – и боже упаси вас подумать, что я иронизирую. Профессионализм и зрелость музыкантов как композиторов здесь видны особенно. И знаете что? Пожалуй, это в гармоническом отношении одна из топовых тем советского метала, когда-либо сочиненная.

Сейчас такого и подавно не делают, настоящая арийская сталь!

"Колизей"

А эта песня много чем примечательна. Во-первых, ее поет Артур Беркут, который когда-то уже мелькал в предыстории "Арии" и участвовал в одном из лучших советских арт-роковых коллективов "Автограф". Во-вторых, она посвящена неисчерпаемой теме Древнего Рима, в третьих — эта вещь записана уже в этом тысячелетии, и она наглухо заткнула тех, кто говорил о том, что “Ария” сбилась с темпа и, вообще, уже не та.

В песне воспевается собирательный образ, в котором узнаются Спартак и другие герои гладиаторского универсума. "Колизей" стала официальным гимном Федерации регби России. Каково?

Несомненно, присутствие Беркута придает песне оттенок прогрессива. Впрочем, может мне только кажется, и прогрессивные черты всегда где-то скрыто были у "Арии"? У этой песни аккуратная и сложная аранжировка, ритмически она качает как положено, она цепляет и призывает к действию – это то, что мы любим в метале однозначно.

Песня определенно хороша!

Источник изображения: warspot.ru

13-го ноября 2018 года “Ария” выпустила свой тринадцатый альбом "Проклятье морей". Среди всей дискографии это самый длительный альбом, в нём самое большое количество песен. Это новый этап в развитии группы. О нем следовало бы говорить отдельно, но мы ограничены форматом, поэтому…

Как говорится, я просто оставлю это здесь.

Отличная песня на морскую тематику. Думаю, не стоит нашим читателям рассказывать, что такое "Варяг". Что касается песни — она сделана в традициях старой, классической "Арии", той, с которой все начиналось. История делает круг, и мы можем точно сказать сказать, что "Ария" никак не иссякла. Она звучит также мощно, как и тогда, когда впервые заставила советских руководителей культуры содрогнутся от грохота надвигающихся новых времен, провозвестником которых, в определенном смысле, арийцы, несомненно стали.

Она по-прежнему с нами, и это прекрасно! Что еще сказать? Да пребудут со всеми нами Воля и Разум!

Слушайте качественную музыку, друзья!

Lesley Knife