Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота

Российские десантники начали второй этап испытаний перспективного транспортного гусеничного робота "Марс А-800", разработанного для ВДВ компанией Aurora Robotics из Рязани. Об этом сообщает интернет-издание "Nplus1".

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища начался второй этап испытаний транспортного гусеничного робота "Марс А-800". Первый этап прошел в 2016 году и был признан успешным, по его итогам были внесены некоторые изменения в конструкцию. О сроках окончания второго этапа испытаний и планируется ли принятие данной платформы на вооружение, не сообщается.

Перспективный робот "Марс А-800" разработан на базе гусеничной амфибийной платформы Tinger, разработанной одноименной компанией из Череповца. По данным, представленным разработчиками робота, его длина составляет 3 метра, ширина - 2,2, высота- 1,3 метра. При собственной массе в 950 кг робот способен перевозить грузы массой до 500 кг. В частности, на борту "Марс А-800" способны размещаться до 4 десантников в экипировке (шесть максимум) или различные грузы, в том числе боеприпасы, спецоборудование и вооружение. Скорость перемещения по суше составляет до 35 км/ч, по воде - до 5 км/ч. Установлен двигатель мощностью до 65 л.с., запас хода в стандартной комплектации – до 200 км. В случае установки топливного бака увеличенной ёмкости запас хода может возрасти до 500 км.

Специально для ВДВ аппарат имеет возможность десантирования с самолета при помощи парашютной системы.

В основе электронной начинки машины лежит система автономного управления транспортом, разработанная рязанским КБ Aurora Robotics.

Получая данные от видеокамер, лазерных сканеров, ГЛОНАС-приёмника и инерциональной навигационной системы, машина способна самостоятельно прокладывать маршрут и осуществлять движение на пересеченной местности. Система управления совместима с любой экипировкой, в том числе "Ратник"

- пояснили разработчики.

Ранее сообщалось, что "Марс А-800" способен действовать в следующих режимах:

1. "Следуй за мной". Оператор закрепляет на своей экипировке активную метку. Платформа отслеживает перемещение метки и следует за ним. Настройками выбирается характер движения и расстояние до ведущего. Во время движения система самостоятельно прокладывает маршрут, объезжая встречающиеся препятствия.

2. "Трек". Осуществляется по целеуказанию на карте или по заранее сохраненным точкам. В данном режиме МАРС А-800 может автономно доставлять груз (продовольствие, боеприпасы), эвакуировать раненых, проводить разведку.

3. "Циклический заезд". Цикличное движение по заранее определенному маршруту, наблюдение и обнаружение целей, отслеживание данных с видеокамер и радаров.

4. "Телеуправление". Платформа может управляться оператором в дистанционном режиме с пульта. Данная возможность необходима в ряде ситуаций, таких как обучение, преодоление сложных препятствий, погрузка/разгрузка и т.д..