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04.07.2019
ЦАМТО

Саудовская Аравия оценивает возможность покупки самолетов A-400M "Атлас"

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Самолет A-400M
Самолет A-400M «Атлас» ВВС Малайзии.
Источник изображения: mynewshub.cc

ЦАМТО, 3 июля. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии оценивают возможность закупки самолетов ВТА A-400M "Атлас" производства Airbus Military для обеспечения воздушной перевозки бронетехники ВС страны.

Как сообщил Jane's Defence Weekly главный исполнительный директор саудовской компании Saudi Arabia Military Industries (SAMI) Андреас Швер, командование ВВС Саудовской Аравии и других заказчиков региона изменило ориентацию с платформ грузоподъемностью 10 т на самолеты, способные нести большие по массе грузы.

В настоящее время ВВС Саудовской Аравии используют самолеты C-130H "Геркулес". В 2012 году Конгресс США одобрил продажу Эр-Рияду 25 самолетов C-130J, однако закупка этих платформ в итоге не была реализована.

Возможности C-130 позволяют транспортировать 20 т груза, Ан-132D – 10 т. В настоящее время ВВС рассматривают возможность покупки самолетов большей грузоподъемности, способных перевозить до 40 т груза. По этой причине ведутся переговоры с Airbus о возможности поставки A-400M.

Справочно:

Разработка Ан-132D велась компаниями Taqnia, KACST и украинским ГП "Антонов" на базе устаревшего самолета Ан-32 для соответствия западным стандартам. Производство Ан-132D для гражданских и военных заказчиков планировалось наладить в Саудовской Аравии.

Реализация программы разработки Ан-132D сейчас пересматривается после приобретения компанией SAMI подразделения Taqnia King Abdulaziz Centre for Science & Technology (KACST). В настоящее время компания изучает коммерческий и экспортный потенциал самолета, а после завершения оценки примет решение о дальнейшей судьбе проекта.

Следует также отметить, что SAMI стремится расширить свои производственные возможности в аэрокосмическом секторе в сотрудничестве с Mubadala (ОАЭ).

Представитель Airbus отказался комментировать переговоры с Саудовской Аравией, но, по мнению экспертов, приобретение А-400М будет проблематично из-за введенных правительством Германии ограничений на продажу продукции оборонного назначения Эр-Рияду. Тем не менее, необходимость получения новых заказов на поставку платформы, которая столкнулась с финансовыми проблемами из-за увеличения затрат на разработку и задержки поставок, может стать ключевым фактором для одобрения продажи.

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A400M
C-130
Ан-132
Ан-32
Компании
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Антонов ГП
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