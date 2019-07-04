Боливийский лидер летит в Россию за самолетами и поддержкой против США

11 июля в Москву должен прибыть президент Боливии Эво Моралес. Один из самых неординарных лидеров Латинской Америки проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В последние годы Боливия является одним из важных союзников нашей страны в Новом свете. Это объясняется принципиальными изменениями, произошедшими в ее политике после прихода к власти социалиста Эво Моралеса. Боливийский президент негативно настроен по отношению к США и американской "исключительности" и считает Россию той силой, которая гарантирует невмешательство Вашингтона в дела суверенных стран.

Россия - это страна, которая ищет равновесия среди международных держав. Россия избегает военных интервенций. Россия как государство и как народ всегда соблюдает международное право, поэтому отношения с Россией так важны не только для Боливии, но и для всех жителей планеты,

- заявил Эво Моралес в интервью РИА Новости.

Одна из главных тем, которая будет поднята во время встречи Моралеса с Путиным – военно-техническое сотрудничество двух государств. Боливия рассчитывает договориться о поставках российских самолетов, которыми в Военно-воздушных силах страны рассчитывают заменить американские учебные машины Т-33.

Эво Моралес подчеркнул, что со стороны боливийской военной авиации есть большой интерес как к приобретению новой техники российского производства, так и к поставкам услуг, к передаче технологий.

Новые военно-технические контракты с Боливией – это не только деньги для российского бюджета и рабочие места для трудящихся "оборонки", это еще и расширение политического влияния России в Латинской Америке.