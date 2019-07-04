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04.07.2019
ТАСС

Черноморский флот приступил к контролю за двумя кораблями НАТО

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Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Речь идет об эсминце ВМС Великобритании Duncan и фрегате ВМС Канады Toronto, зашедших в акваторию Черного моря

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота контролируют действия британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля. Об этом сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.

В военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морское учение Sea Breeze - 2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности в выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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