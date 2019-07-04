NASA продолжает подготовку к полетам на Луну

NASA испытало систему эвакуации пилотируемого космического корабля Orion. Аппарат поднялся на высоту 10 км — на этой отметке сработала аварийная кнопка. Макет Orion успешно отделился от носителя, капсула упала в океан. Эвакуация длилась около трех минут. Разработкой Orion занимались совместно инженеры NASA и ESA. Первый полет без экипажа должен состояться через год. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.

NASA испытало систему эвакуации пилотируемого космического корабля Orion. Аппарат поднялся на высоту 10 км — на этой отметке сработала аварийная кнопка. Макет Orion успешно отделился от носителя, капсула упала в океан. Эвакуация длилась около трех минут. Разработкой Orion занимались совместно инженеры NASA и ESA. Первый полет без экипажа должен состояться через год. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.