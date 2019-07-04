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04.07.2019
Известия.ru

NASA продолжает подготовку к полетам на Луну

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NASA испытало систему эвакуации пилотируемого космического корабля Orion. Аппарат поднялся на высоту 10 км — на этой отметке сработала аварийная кнопка. Макет Orion успешно отделился от носителя, капсула упала в океан. Эвакуация длилась около трех минут. Разработкой Orion занимались совместно инженеры NASA и ESA. Первый полет без экипажа должен состояться через год. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.



NASA испытало систему эвакуации пилотируемого космического корабля Orion. Аппарат поднялся на высоту 10 км — на этой отметке сработала аварийная кнопка. Макет Orion успешно отделился от носителя, капсула упала в океан. Эвакуация длилась около трех минут. Разработкой Orion занимались совместно инженеры NASA и ESA. Первый полет без экипажа должен состояться через год. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Orion КК
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Луна
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