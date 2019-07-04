Уральцы разработали новый миномет повышенной дальности стрельбы

Уралвагонзавод завершил опытно-конструкторскую работу по созданию миномета с увеличенной дальностью стрельбы, говорится в годовом отчете корпорации за 2018 год.

"В части минометного вооружения завершена ОКР "Дева" по созданию 82-мм миномета 2Б24 и боеприпасов к нему. Её окончание открывает перспективы оснащения войск минометным комплексом с увеличенной дальностью стрельбы и миной повышенного могущества", - говорится в документе.

Как сообщал разработчик миномета, ЦНИИ "Буревестник", дальность стрельбы миномета должна составить шесть километров. Масса орудия составляет 45 килограмм, расчет - пять человек.

Миномет может размещаться на гусеничном шасси или мотовездеходе.