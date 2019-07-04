Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники

На фоне визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Улан-Батор, восточнее которого возвышается величественная сорокаметровая статуя сидящего на коне Чингисхана, в местных СМИ появилась информация о безвозмездной передаче военной техники Вооруженным силам Монголии "в рамках двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере".

Церемония передачи первой партии техники и оборудования из США состоялась в армейской части №015 ВС Монголии. На мероприятии присутствовали член парламента, министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд, чрезвычайный и полномочный посол США в Монголии Майкл С. Клеченски и представители ВС Монголии во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС генерал-майором Роднаабазаром Сухбатом.

Глава Министерства обороны поблагодарил Министерство обороны США за последовательную поддержку и оказание всесторонней помощи в проводимых в Вооруженных силах Монголии реформах. Он также выразил признательность послу и военному атташе при посольстве США за их инициативу в работе и обогащение новым содержанием двухсторонних отношений и сотрудничества двух стран в области обороны.