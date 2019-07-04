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04.07.2019
Военно-промышленный курьер

Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Улан-Батор, восточнее которого возвышается величественная сорокаметровая статуя сидящего на коне Чингисхана, в местных СМИ появилась информация о безвозмездной передаче военной техники Вооруженным силам Монголии "в рамках двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере".

Церемония передачи первой партии техники и оборудования из США состоялась в армейской части №015 ВС Монголии. На мероприятии присутствовали член парламента, министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд, чрезвычайный и полномочный посол США в Монголии Майкл С. Клеченски и представители ВС Монголии во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС генерал-майором Роднаабазаром Сухбатом.

Глава Министерства обороны поблагодарил Министерство обороны США за последовательную поддержку и оказание всесторонней помощи в проводимых в Вооруженных силах Монголии реформах. Он также выразил признательность послу и военному атташе при посольстве США за их инициативу в работе и обогащение новым содержанием двухсторонних отношений и сотрудничества двух стран в области обороны.

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Страны
Монголия
США
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2 комментария
№1
04.07.2019 14:57
А между тем может выясниться, что Чингисхан был вовсе не монголоидом. Некто Юрий Абарин выдал версию, кто может скрываться в истории под именем/титулом Чингисхан... Это мог быть Юрий Андреевич Боголюбский 1162 г.р., биография которого внезапно обрывается, но тут же на сцене истории появляется рыжебородый Чингисхан, предводитель кочевников кипчаков...
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№2
04.07.2019 15:16
Цитата, Тектор сообщ. №1
то мог быть Юрий Андреевич Боголюбски

Что ни говори , а рентген все же придумал Иван Грозный, эл лампочку тоже придумал русский Иван Ладыгин, и радио, как это всем известно, тоже русский Попов!
Да здравствует Россия, великая и могучая!
Сам себя с утра не похвалишь, так весь день в дерьме и проходишь...
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