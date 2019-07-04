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04.07.2019
ЦАМТО

Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили условного противника с помощью комплекса "Стрелец"

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Стрелец
Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец".
Источник изображения: РИА Новости / Николай Хижняк

ЦАМТО, 3 июля. На горном полигоне Аданак в Дагестане с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

По замыслу учения разведывательным дозором был обнаружен условный противник. Разведчик, оснащенный КРУС "Стрелец", используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принял решение о применении артиллерии.

Самоходно-артиллерийская батарея, получив приказ, выдвинулась на позицию и, используя полученные координаты, выполнила стрельбу по назначенным целям, уверенно поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника.

В учениях было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 ед. боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) "Нона", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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