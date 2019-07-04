В ПАО "ОДК-УМПО" проходят квалификационные испытания авиационного двигателя РД-33МК

ЦАМТО, 3 июля. В ПАО "ОДК-УМПО" (входит в АО "ОДК" Госкорпорации Ростех) идут квалификационные испытания двигателя РД-33МК для истребительной авиации.

Турбореактивный двигатель РД-33МК (разработчик – АО "ОДК-Климов", г.Санкт-Петербург) предназначен для истребителей МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.

Готовность ПАО "ОДК-УМПО" и предприятий-участников кооперационной программы к постановке двигателя на серийное производство проверила государственная комиссия по проведению квалификационных испытаний во главе с заместителем командира Государственного летного испытательного центра им. В.П.Чкалова полковником Владимиром Париевским.

Испытания стартовали после проведения контроля изготовления двигателей установочной партии и испытательного стенда. Запуск двигателя РД-33МК был произведен с работой на всех эксплуатационных режимах.

По результатам квалификационных испытаний ПАО "ОДК-УМПО" получит право серийного производства РД-33МК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте "ПАО "ОДК-УМПО".