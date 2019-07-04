Голландский премьер заявил о разговоре с Путиным по делу MH17

В голландских СМИ появился новый материал, посвящённый вопросу расследования дела MH17.

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В RTL Nieuws сообщается о заявлении премьер-министра Нидерландов о его разговоре по поводу дела о сбитом "Боинге" с президентом России. Марк Рютте заявил, что обсуждение вопроса с российский лидером было, однако не сообщил, какие именно детали во время обсуждения с Владимиром Путиным затрагивались.

Из заявления голландского премьера:

Я не буду озвучивать подробности разговора, в том числе из-за деликатности затронутой темы. Я отмечаю, что использовал возможность поговорить с президентом России и другими представителями российских властей по делу MH17.

В сводках пресс-службы Кремля никаких данных о том, что Владимир Путин в последнее время беседовал с Марком Рютте, не приводится. Это может говорить о том, что разговор нидерландского премьера и российского президента состоялся на саммите G20 в японской Осаке, причём, что называется, "на ногах". Рютте посещал Осаку во время проведения саммита.

Напомним, что 17 июля 2019 года исполнится ровно пять лет с момента падения "Боинга" малайзийской авиакомпании на Донбассе. Ранее голландское следствие назвало несколько фамилий российских граждан, которых считает причастными к катастрофе. Малайзийский премьер после этого заявил, что следствие излишне политизировано и не позволяет ответить на целый круг актуальных вопросов, включая вопрос о том, почему малайзийских специалистов не пригласили на процесс расшифровки бортовых самописцев, а пригласили лишь к моменту выставление подписей под "расшифровочным" документом.