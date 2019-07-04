Завершены НИОКР по российскому скоростному ударному вертолету

В России завершен этап научно-исследовательских работ по разработке ударного вертолета нового поколения. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг "Вертолеты России".

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Перспективный боевой скоростной вертолет российского производства стал на шаг ближе к конвейеру. Об окончании научно-исследовательских работ заявил генеральный директор консорциума "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.

По словам Богинского, этап НИР был завершен еще в прошлом году. Документы по проекту были успешно сданы, и сейчас компания ожидает перехода к следующему этапу производственного процесса.

В основу нового "ударника" легла классическая схема, разработка скоростной винтокрылой машины будущего ведется силами и Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля. Контракт на выполнение научно исследовательских-работ "Скорость" по разработке летательного аппарата нового типа был подписан еще в 2017 году.

Изначально холдинг предлагал несколько концептуальных решений, в том числе была предложена и соосная схема от "Камова". В итоге министерство обороны остановилось на классической схеме, однако холдинг готов в любой момент внести коррективы, если военное ведомство сочтет это нужным.

Предполагается, что перспективный скоростной вертолет, разрабатываемый в рамках этой концепции, пойдет в серию с 2022 года. Военные рассчитывают получить машины, способную развивать скорость до 500 км/ч.