Войти
04.07.2019
ЦАМТО

Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен

546
0
+1
Ка-32A11BC
Вертолет Ка-32A11BC в КНР.
Источник изображения: www.helicopter.su

ЦАМТО, 3 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщи по итогам форума "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.

"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", – сказал А.Богинский.

По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Ка-32
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.06.2019
Ле Бурже демонстрирует оптимизм
11.04.2019
В "Вертолетах России" допускают использование турецких комплектующих
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
01.09.2016
"Вертолеты России" не планируют подписывать с Бахрейном соглашений на "Армии-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 15:01
  • 8
Динозавр советского рока
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 14:45
  • 78
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 14:42
  • 6
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 04.07 10:26
  • 1
"Швабе" до конца года запустит в производство новый лазерный пистолетный целеуказатель
  • 04.07 10:21
  • 8
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 04.07 09:51
  • 18
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 04.07 09:14
  • 2
"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"
  • 04.07 08:40
  • 1
На Западе вспомнили "главный недостаток" С-400
  • 04.07 07:17
  • 18
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 04.07 07:14
  • 9
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 06:58
  • 5
Цена Falcon 9 упала