Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен
Вертолет Ка-32A11BC в КНР.
Источник изображения: www.helicopter.su
ЦАМТО, 3 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщи по итогам форума "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.
"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", – сказал А.Богинский.
По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок, передает "РИА Новости".
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