Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен

ЦАМТО, 3 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщи по итогам форума "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.

"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", – сказал А.Богинский.

По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок, передает "РИА Новости".