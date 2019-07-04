Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав общевойсковой армии ЗВО

ЦАМТО, 3 июля. Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы сформирован и вошел в состав общевойсковой армии Западного военного округа.

Подразделения новой воинской части дислоцированы в Воронежской области. Отдельный батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба армии для создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен первым в Вооруженных Силах Российской Федерации комплексом "Палантин".

Военнослужащие батальона уже приступили к обучению по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.