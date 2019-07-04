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04.07.2019
ЦАМТО

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав общевойсковой армии ЗВО

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Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 3 июля. Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы сформирован и вошел в состав общевойсковой армии Западного военного округа.

Подразделения новой воинской части дислоцированы в Воронежской области. Отдельный батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба армии для создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен первым в Вооруженных Силах Российской Федерации комплексом "Палантин".

Военнослужащие батальона уже приступили к обучению по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
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