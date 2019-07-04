В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию

ЦАМТО, 3 июля. МИД ОАЭ опроверг причастность к поставкам купленного у США вооружения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая с мая ведет наступление на г.Триполи, подконтрольный международно признанному правительству национального единства Ливии, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, ранее комитет по внешним связям Сената США запросил у госсекретаря США Майка Помпео провести расследование относительно того, как оружие, проданное Соединенными Штатами ОАЭ, оказалось в руках сил Хафтара в Ливии. Войска правительства национального единства Ливии, отбив у войск Хафтара город Гарьян, обнаружили там оружие американского производства, оставленное формированиями ЛНА.

"ОАЭ полностью придерживаются обязательств по выполнению резолюций СБ ООН 1970, 1973, которые предусматривают санкции за поставку вооружений в Ливию и накладывают эмбарго на такие поставки. Эмираты отрицают принадлежность найденного в Ливии оружия", – говорится в сообщении управления по международному сотрудничеству и безопасности МИД ОАЭ, размещенном в Twitter.