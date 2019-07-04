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04.07.2019
ЦАМТО

Компания Insitu поставит БЛА "СканИгл" и "Блэкджек" ВС США и инозаказчикам

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Источник изображения: Фото: boeing.com

ЦАМТО, 3 июля. МО США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Insitu (подразделение Boeing) контракта на поставку в неопределенный срок до 63 БЛА Q-21A "Блэкджек" для КМП и ВМС США с целью замены вышедших из строя аппаратов.

Стоимость соглашения составляет 390,391 млн. долл. Кроме того, данный контракт предусматривает поставку до шести беспилотных авиационных комплексов RQ-21A "Блэкджек" и до 17 БЛА RQ-21A в рамках программы "Иностранные военные продажи" для вооруженных сил нескольких зарубежных государств, включая Канаду, Польшу и Оман. Подрядчик также поставит до 93 БАК "СканИгл" в различных конфигурациях неназванным заказчикам.

Кроме того, соглашение предусматривает оказание сопутствующих услуг, включая обучение, испытания и инжиниринговые услуги, разработку предложений по внесению конструктивных изменений, поддержку применения, техническое обслуживание, выезд представителей обслуживающих подразделений в войска, установку и ввод в строй оборудования, выполнение ремонта и предоставление документации.

Работы будут выполнятся на предприятиях в Бингене (шт.Вашингтон; 83%), других производственных площадках в США (5%), за пределами американской территории (12%) и, как ожидается, будут завершены в июне 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально носивший наименование "Интегратор", RQ-21A "Блэкджек" (обозначение КМП США) представляет собой тактический БЛА длиной 2,5 м. Размах крыла составляет 4,9 м, максимальная взлетная масса – 61 кг, собственная масса – 36 кг, максимальная полезная нагрузка – 17 кг, продолжительность полета – до 16 ч, максимальная скорость – 90 узлов, крейсерская скорость – 60 узлов, практический потолок – 5900 м, дальность применения БЛА – 50 морских миль.

Длина БЛА "СканИгл" – 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, вес – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость полета – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Оман
Польша
США
Проекты
БПЛА
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