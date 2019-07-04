Взаимодействие оборонных ведомств РФ и КНДР активизировалось

Схожесть взглядов на проблемы международной безопасности стала одной из причин активизации военного сотрудничества России и Китая. Фото с сайта www.news.cn.

ЦАМТО, 3 июля. Межведомственное взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР, в том числе на высоком уровне, в последнее время активизировалось.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооруженных сил КНДР генерал-полковником Ким Хен Реном.

По его словам, принципиально важное значение имела встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля в 2019 году.

"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне", – сказал А.Фомин.

В ходе встречи замглавы российского ведомства также подробно рассказал северокорейским коллегам об участии группировки Вооруженных Сил РФ в операции против международного терроризма в Сирии, в том числе о ее гуманитарных аспектах.

Он отметил участие министра народных вооруженных сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его двустороннюю встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.

А.Фомин подчеркнул, что в России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с КНДР. Он напомнил, что в 2018 году две страны совместно отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Ким Хен Рена и военно-политическое руководство страны за приглашение посетить Пхеньян, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.