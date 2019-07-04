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04.07.2019
Военное обозрение

Минобороны возрождает резервные мобильные полки ПВО

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Министерство обороны России приняло решение о возрождении системы мобильных резервных частей ПВО, которые смогут усилить уже имеющиеся подразделения противовоздушной обороны на стратегически важных направлениях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющейся информации, в каждой армии ВВС и ПВО появятся вновь сформированные полки ПВО мобильного резерва, имеющие на своем вооружении комплексы ЗРПК "Панцирь". Предполагается, что данные мобильные части смогут закрыть "пустоты" в противовоздушной обороне и будут действовать преимущественно не с подготовленных ранее основных и запасных позиций, а исходя из складывающейся боевой обстановки, на основании полученных разведданных.

При необходимости мобильные резервы могут быть переброшены не только в любую часть страны, но и за ее пределы, на наиболее опасные направления.

Постановка на вооружение новых полков ЗРПК "Панцирь" вызвана тем, что данные комплексы могут интегрироваться в общую систему управления ЗРС С-300, С-350, С-400 и С-500, соответствующие испытания уже проводятся и показывают успехи. Таким образом организуется эшелонированная противовоздушная оборона, где зенитные системы поражают цели на дальнем расстоянии, а "Панцири" отвечают за ближнюю дистанцию.

Концепция использования мобильных бригад ПВО не нова, она появилась в начале 1990-х. Первое мобильное резервное соединение имело на вооружении ЗРС С-300ПС и изначально базировалось в Прибалтике. После развала СССР часть была передислоцирована в подмосковную Рузу, где на ее базе была развернута 14-я мобильная дивизия ПВО, которая могла в короткое время быть переброшена в любой район северо-западного направления и прикрыть Ржев, Псков или Нижний Новгород. Дивизия находилась в прямом подчинении главкома войск ПВО и имела на вооружении девять дивизионов С-300, объединенных автоматической системой управления. Однако в дальнейшем дивизия была расформирована по причине сокращения вооруженных сил.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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