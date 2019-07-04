Канада официально разрешила поставлять оружие на Украину

Канада официально разрешила продажу оружия Украине. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто.

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Выступая на итоговой пресс-конференции после встречи с Зеленским, Трюдо сообщил, что власти Канады официально внесли Украину в список стран, которым разрешается продавать оружие. Такое решение было принято на фоне "проблем, с которыми Киев сталкивается в настоящее время". Также, кроме продажи вооружений, Оттава продолжит предоставлять вооруженным силам Украины помощь в виде канадских инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия. Мы осознаем, насколько важна для Украины поддержка в решении тех проблем, с которыми она сталкивается

- заявил канадский премьер.

Отвечая на вопросы журналистов он напомнил, что Канада в рамках операции своих вооруженных сил Unifier на территории Украины разместила 200 военных инструкторов, которые с 2015 года проводят обучение украинских военных на Яворовском полигоне в Львовской области. Данная миссия продлена до 2022 года и не исключено, что будет продлеваться и далее.

По данным Министерства национальной обороны Канады, на конец 2018 года канадские инструкторы обучили 10 тысяч украинских военнослужащих "тактике ведения боевых действий, логистике и оказанию первой медицинской помощи".

Между тем, Конгресс США рассматривает законопроект, направленный на резкое увеличение военной помощи Украине и включении ее в список главных внеблоковых союзников НАТО. Данный документ принимается "для защиты независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности".