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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Смоленский авиазавод привлек в Газпромбанке кредитную линию на 1,5 млрд руб

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Yak-18T
Як-18Т. Источник: airwar.ru, Сергей Рябцев .

Смоленск. 3 июля. ИНТЕРФАКС - АО "Смоленский авиационный завод" (СмАЗ, входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") заключило с Газпромбанком кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 1,5 млрд рублей, сообщается в материалах авиазавода.

Период использования кредитной линии - до 25 декабря 2020 года включительно, дата погашения - не позднее 24 июня 2022 года. Цель привлечения средств и процентная ставка по договору в материалах компании не раскрываются.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Смоленский авиазавод привлек в Промсвязьбанке 2 млрд рублей для финансирования затрат по контракту. Ставка по договору составила 8,65% годовых. Срок предоставления кредитной линии - до 30 июня 2021 года.

Кроме этого, в апреле 2019 года авиазавод привлек кредитную линию в Промсвязьбанке с лимитом 2 млрд рублей до 30 июня 2021 года. Ставка по кредитной линии устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 1% годовых.

Также в апреле совет директоров авиазавода одобрил договор об открытии в Промсвязьбанке кредитной линии с лимитом 140 млн рублей со сроком предоставления до 30 июня 2021 года.

Смоленский авиазавод был основан в 1926 году и является одним из старейших авиационных предприятий России. В 1993 году предприятие акционировалось. С 2004 года завод входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Основные направления деятельности - серийное производство изделий, разработанных на предприятиях, входящих в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"; изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в различных модификациях; техническое обслуживание самолетов Як-18Т; изготовление запчастей для самолетов Як-40, Як-42.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
СМ-92
Як-18Т
Як-40
Як-42
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
2020-й год
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