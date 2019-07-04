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04.07.2019
Военное обозрение

На "Звезду" доставлен "Голиаф"

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Появились снимки с доставленным по морю в Большой Камень крана "Голиаф" с грузоподъёмностью в 1,2 тыс. тонн. Речь идёт о доставке оборудования для работы со сверхмассивными объектами на судостроительном заводе "Звезда".

Источник изображения: http://www.sskzvezda.ru

Это уже второй кран "Голиаф", который доставляется на судоверфь Большого Камня. Первый был поставлен в прошлом году. Высота крана – 117 м, ширина опоры "Голиафа" - почти 190 м.

Известно, что второй "Голиаф" будет установлен в сухом доке судостроительного завода после поставки необходимого для его работы вспомогательного оборудования.

Для каких целей планируется использовать кран "Голиаф" на "Звезде"?

Его будут использовать при строительстве не только военной, но и гражданской техники. Речь идёт в том числе о газовозах и ледоколах проекта "Лидер". Многие из этих судов ориентированы на работы в арктических широтах.

В ближайшее время планируется проведение пуско-наладочных работ.

Кран "Голиаф" оснащён автоматизированной системой управления, которая посредством считывания команд с многочисленных датчиков позволяет управлять этой гигантской конструкцией одному человеку.

Пресс-служба ССК "Звезда" сообщает, что сухой док является объектом 2-й очереди. Ввод в эксплуатацию этого объекта размерами 485х114х15 м будет сдан существенно раньше сроков. Изначально сдача должна была состояться в 2023 году, но теперь все работы планируют завершить уже в 2020-м.

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Компании
Звезда ДЗ
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
23560 Лидер
Арктика
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