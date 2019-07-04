Российские войска оснастят боевыми мини-квадрокоптерами
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Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев.
Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев.
Планируется, что новые летные средства будут выполнять не только разведывательные задачи, но и наносить удары по целям миниатюрными бомбами.
Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем мини-БПЛА станут чрезвычайно эффективным оружием.
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