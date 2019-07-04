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04.07.2019
Известия.ru

Российские войска оснастят боевыми мини-квадрокоптерами

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Источник изображения: iz.ru

Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев.

Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев.

Планируется, что новые летные средства будут выполнять не только разведывательные задачи, но и наносить удары по целям миниатюрными бомбами.

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем мини-БПЛА станут чрезвычайно эффективным оружием.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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