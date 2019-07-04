Расчеты "Искандеров" из Бурятии совершат бросок на 6 тыс. км в Астраханскую область
Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В Республике Бурятия ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) было поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности с последующим выходом на полигон, сообщил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Военнослужащие ракетной воинской части, на вооружении которой находятся ОТРК "Искандер", совершат передвижение протяженностью около 6 тысяч километров на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявил Гордеев
По прибытию ракетчики приступят к выполнению задач полевого выхода на назначенном полигоне.
"Расчеты ОТРК "Искандер" усовершенствуют свои навыки в выполнении нормативов по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки и нанесут условные ракетные удары по заданным координатам", - отметил Гордеев.
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