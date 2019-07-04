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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты "Искандеров" из Бурятии совершат бросок на 6 тыс. км в Астраханскую область

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Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами
Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В Республике Бурятия ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) было поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности с последующим выходом на полигон, сообщил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие ракетной воинской части, на вооружении которой находятся ОТРК "Искандер", совершат передвижение протяженностью около 6 тысяч километров на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявил Гордеев

По прибытию ракетчики приступят к выполнению задач полевого выхода на назначенном полигоне.

"Расчеты ОТРК "Искандер" усовершенствуют свои навыки в выполнении нормативов по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки и нанесут условные ракетные удары по заданным координатам", - отметил Гордеев.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
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