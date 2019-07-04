Названы характеристики перспективного авианосца-полукатамарана для ВМФ РФ

Крыловский государственный научный центр продолжает разработки в рамках проекта перспективного отечественного авианосца, который планируют выполнить в форм-факторе полукатаматарана. На одном из стендов форума "Армия-2019" этот проект был представлен "крыловцами".

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который может быть в итоге заменён авианосцем-полукатамараном

Еженедельник "Звезда" на днях вышел с материалом, в котором представлено интервью главного конструктора рассматриваемого проекта Валентина Белоненко.

По словам Валентина Белоненко, авианесущий полукатамаран в проекте имеет водоизмещение около 44 тысяч тонн. Носовая часть будущего боевого корабля выполнена единой, а кормовая (конструктор назвал её хвостовой) – "расходится надвое".

Отмечено, что корабль прибавляет в плане длины и ширины, что сказывается на ходовых качествах.

Белоненко:

Есть небольшой ущерб в ходовых качествах, но он с лихвой компенсируется преимуществами.

Среди заявленных преимуществ – увеличенное число авиационной техники, которую перспективный авианосец сможет разместить на борту.

Основные заявленные характеристики авианосца-полукатамарана:

авиакрыло – до 40 единиц авиатехники, объём ангара – до 218 тыс. кубометров, мощность газотурбинной установки – 80 МВт, максимальная скорость – 27 узлов.

Как видно, проектировщики решили уйти от атомного варианта силовых установок. Главный конструктор отмечает, что в случае использования атомной силовой установки необходим огромный дополнительный вес для аппаратов по её обслуживанию, при этом нельзя отказаться и от дизельных установок, что сказывается и на полезном внутреннем пространстве корабля. Валентин Белоненко отмечает, что в "атомном" варианте авианосец превращается в "энергоносец".

Коснулись в интервью и вопроса быстрой постройки авианосцев в США. Белоненко объяснил высокие темпы американского военного кораблестроения использованием модульно-агрегатного метода постройки. Речь идёт о методе, когда различные заводы отвечают за создание своего модуля, работают параллельно и поставляют эти части для итоговой сборки на верфь. Белоненко отметил, что в России пойти по тому же пути мешают проблемы с грамотным руководством в отрасли.

Белоненко:

Тут нужен грамотный руководитель, а не просто эффективный администратор. Он сам должен понимать все процессы и технологию, вплоть до мелочей.

Перспективный корабль ВМФ РФ, как заявлено, будет оснащаться современными системами ПВО.