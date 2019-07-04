Минобороны России готово конкретизировать направления сотрудничества с КНДР

В министерстве также отметили активизацию взаимодействия военных ведомств двух стран

ПХЕНЬЯН, 3 июля. /ТАСС/. Минобороны России подтверждает настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР в оборонной сфере и готово конкретизировать возможные направления взаимодействия. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооруженных сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.

"Основная цель - конкретизировать возможные направления практического российско-северокорейского взаимодействия в оборонной сфере. Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Фомин.

Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать укреплению связей по линии оборонных ведомств.

Российский заместитель министра обороны отметил, что переговоры в таком формате позволяют лучше координировать совместные действия по вопросам, представляющим взимовыгодный интерес.

В ходе встречи он также подробно рассказал северокорейской делегации об участии группировки Вооруженных сил РФ в операции против международного терроризма в Сирии, в том числе о ее гуманитарных аспектах.

Заместитель главы оборонного ведомства КНДР также отметил важность переговоров председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина в развитии двусторонних отношений для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. "Надеюсь, что сегодняшние переговоры пройдут успешно", - сказал он.

Активизация взаимодействия

Взаимодействие военных ведомств России и КНДР, в том числе на высоком уровне, активизировалось в последнее время, констатировал Фомин. По его словам, принципиально важное значение имела встреча Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля в 2019 году.

"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне", - сказал Фомин.

Он отметил участие министра народных вооруженных сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.

Фомин заверил Ким Рён Хёна, что в России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Корейской Народно-Демократической Республикой. Он напомнил, что в 2018 году две страны совместно отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Ким Хён Рёна и военно-политическое руководство страны за приглашение посетить Пхеньян.