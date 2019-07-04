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04.07.2019
Военное обозрение

В РФ прокомментировали американские публикации по "Авангарду"

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В России прокомментировали публикации в американских СМИ, где были высказаны слова о якобы неспособности РФ к созданию достаточного числа стратегических гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард". Напомним: в США заявили о том, что Россия якобы сталкивается с проблемой отсутствия углеволокна, в том числе из-за санкций. А без должных объёмов этого материала, как утверждают в США, создавать "Авангарды" невозможно.

Источник изображения: topwar.ru

В правительстве РФ на это ответили коротким заявлением:

Производство новейших вооружений идёт без сбоев, в согласовании с графиком.

Тем временем военный эксперт, отставной генерал Владимир Дворкин в коротком интервью "Интерфаксу" отметил, что в России уже давно работают с углеволокном.

Генерал Дворкин:

Проблем нет. 60 ракет России будет достаточно. Пускай они не беспокоятся за нас.

Почему "всплыло" число именно 60? Дело в том, что в американской прессе со ссылкой на разведку США было заявлено, что именно такое число ракет комплекса "Авангард" способна произвести Россия. При этом в США такое число назвали "небольшим". В России дают понять, что для сдерживания Соединённых Штатов этого вполне достаточно, учитывая тот потенциал, которым обладает каждый из стратегических гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард".

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Небо РЛК
Проекты
ГЗЛА
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