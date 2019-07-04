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04.07.2019
ТАСС

Источник: директор программы создания Ил-112В займется в Роскосмосе "Федерацией"

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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По данным источника, основной задачей Александра Быкова станет налаживание системной работы корабля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Директор программы создания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В Александр Быков перешел на работу в Роскосмос, где займется кораблем "Федерация". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Александр Быков в среду выходит на работу в Департамент перспективных исследований госкорпорации "Роскосмос", где возглавит проектную группу по перспективному транспортному кораблю, так же известному как "Федерация", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная задача Быкова - "наладить системную работу по этому аппарату".

Аналогичная группа будет создана в РКК "Энергия", которая конструирует корабль, добавил собеседник.

Источник отметил, что ряд других специалистов (замы по экономике, кадрам и т.д.), также уволившиеся из ПАО "Ильюшин", перешли на предприятия госкорпорации - ВНИИМ, РКК - "так как привлечение высокоуровневых специалистов - один из приоритетов Роскосмоса".

Во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС об увольнении из ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) порядка 80 сотрудников, в том числе заместителей гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеров, курировавших проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе "Ильюшина" ТАСС отметили, что идет оптимизация управления, поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. Как подчеркнули в "Иле", работа над новыми самолетами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

Первый беспилотный полет корабля, известного как "Федерация", планируется на 2022 год, пилотируемый - на 2024 год. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". По его словам, новый корабль "должен носить мужское имя".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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