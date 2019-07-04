Специалисты ЦУП увеличили высоту орбиты Международной космической станции

Операцию выполнили с помощью двигателей служебного модуля МКС "Звезда"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Операция была выполнена с помощью двигателей служебного модуля МКС "Звезда", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"Коррекция орбиты прошла штатно", - сказали в институте.

Ранее в ЦНИИмаше сообщили, что поднять орбиту станции планируется на 900 м.

Операция была проведена для формирования баллистических условий для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового корабля "Прогресс МС-12". На "Союзе МС-13" к МКС должна отправиться очередная длительная экспедиция - российский космонавт Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия). Старт корабля запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-12" намечен на 31 июля с Байконура.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была проведена 23 мая, для маневра были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10". Тогда средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 4,5 км.

На МКС работают космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также два астронавта NASA - Ник Хейг и Кристина Кох.