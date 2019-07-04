Конструкторское бюро создадут в головном институте "Роскосмоса"

Новое экспериментальное Конструкторское бюро (КБ) им. Бартини будет создано в ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт "Роскосмоса").

На первом этапе бюро займется созданием многоразовых ракет. Основу КБ составят молодые специалисты и ряд уволившихся инженеров "Ильюшина", пишет ТАСС.

Бюро создается в рамках политики "Роскосмоса" по формированию инженерно-конструкторской элиты, которая в перспективе обеспечит новые технологические возможности.

2 июля стало известно, что в ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) начались массовые увольнения.

Представитель Фонда перспективных исследований (ФПИ) ранее заявил, что при создании отечественной многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя Россия учтет опыт американской компании SpaceX.

По его словам, полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени будет создан в РФ в течение четырех лет. Проект получил название "Крыло-СВ".