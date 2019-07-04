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04.07.2019
Известия.ru

Украина и Канада договорились о поставках оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Chris Helgren

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Канады поставлять оружие на Украину. Две страны скоро подпишут соответствующее соглашение, сказал он во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто. Об этом сообщает УНИАН.

"Было сделано стратегическое решение по поводу возможности поставок оборонительного оружия и передовой военной техники", — отметил Зеленский. По его словам, Оттава, в частности, готова поставлять бронемашины.

Украинский президент, как отмечает агентство, пообещал раскрыть детали сделки позже.

"Канада — настоящий друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против российской агрессии, а также помогая сохранить суверенитет и территориальную целостность (Украины. — Ред.)", — заключил Зеленский.

Ранее в тот же день украинский лидер заявил, что намерен продолжить курс Украины к Евросоюзу и НАТО. Глава государства добавил, что Киев также будет продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями.

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Страны
Канада
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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