Еще одна версия нового "Тигра" - трехдверный "Атлет" спецназначения АСН

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

На форуме "Армия-2019 " новая версия бронеавтомобиля "Тигр", создаваемая в ходе опытно-конструкторской разработки "Атлет", была представлена в двух версиях.

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Так, в экспозиции "Военно-промышленной" компании" демонстрировался многоцелевой четырехдверный АМН-2, о котором мы рассказывали в первый день выставки.

Позже, на динамическом показе был представлен трехдверный вариант специального назначения АСН. Многие, кому удалось побывать на полигоне "Алабино", отметили ее непревзойденные скоростные и маневренные характеристики.

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В настоящее время соединения спецназа продолжают комплектоваться автомобилями "Тигр" первого поколения, однако, по мнению военных экспертов, уже в обозримом будущем бойцы будут пересаживаться на более современные "Атлеты".

Лев Романов